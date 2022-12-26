تطبيق منظومة "التعرف على الوجه" بدلا من البصمة لموظفى ديوان عام الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية، أنه بصدد إضافة منظومة إلكترونية حديثة ومتطورة بشأن نظام الحضور والانصراف للموظفين، والتى ستكون بديلا لنظام البصمة الإلكترونية، التى تسبب تكدسا وزحاما وإهدارا للوقت.

وأوضح نائب محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة الجديدة هى "التعرف على الوجوه" والتى ستكون مربوطة على منظومة الحضور والانصراف والمزودة بيانات الموظفين.

وتابع: المنظومة الحديثة تستطيع التعرف على الموظفين بسرعة كبيرة، فهى فى اللقطة الواحدة التى تأخذ أقل من الثانية تستطيع التعرف على 25 موظفا أثناء دخولهم من أبواب الديوان، وإرسال اللقطات لقاعدة البيانات المربوط بالسجل الإلكترونى للحضور والانصراف التى ستساعد بشكل كبير فى الإدارة المميكنة وعدم التكدس أمام ماكينة البصمة.

يذكر أن محافظة الشرقية، وفرت العديد من التطبيقات للموبايل لإدارة المواد البشرية، ضمن مشروع القومى للتحول الرقمى، من بينها التدريبات والاجتماعات، "أون لاين" لرفع كفاءة العمل الإدارى، وكذلك الاجتماعات بشكل من خلال "الفيديو كونفرانس" والذى قلل الكثير من الوقت والجهد خاصة للمراكز البعيدة عن العاصمة الزقازيق، بالإضافة إلى خدمات إلكترونية للمواطنين عبر مراكز التكنولوجيا المتوفرة بكل مدن ومراكز المحافظة.