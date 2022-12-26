تجديد حبس صاحب مكتبة لتزويره محررات رسمية بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبو كبير، تجديد حبس صاحب مكتبة أدوات مدرسية مقيم نطاق مركز أبو كبير لقيامه بتزوير محررات رسمية ومستندات خاصة بالحكومة والسفارات نظير مقابل مادى، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بقيام ضباط فرع الإدارة العامة بشرق الدلتا، من ضبط "م م" 50 عاما صاحب مكتبة للأدوات المدرسية، مقيم دائرة أبو كبير، باصطناع وتزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية بالدولة والسفارات، بمقابل مادى.

وتم التحفظ على المضبوطات وأدوات الطباعة المستخدمة فى أعماله الإجرامية، تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر رقم 19693 جنح أبو كبير لسنة 2022 وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.