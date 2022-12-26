تجديد حبس سيدة و4 رجال لاشتراكهم فى قتل شاب بالشرقية

قرر قاضى المعارضات منيا القمح بالشرقية، تجديد حبس 5 أشخاص، بينهم ربة منزل، 45 يوما على ذمة التحقيقات.لاتهامهم في واقعة مقتل شاب بجوار مقابر قرية شبرا العنب بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بين المتهمة والمجني عليه وتهديد الأخير لها.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فى شهر أكتوبر الماضى، بلاغا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالى بالعثور على جثة المدعو أم ع ت، 43 سنة، مقيم في قرية تابعة لمرك شرطة منيا القمح، جثة هامدة بجوار مقابر قرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق ناري أودى بحياته.

وتبين من التحريات التى قام بها فريق من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل و4 عاطلين، اثنين منهم لهما معلومات جنائية، وأن المتهمين الخمسة بينهم اثنان مقيمان في نطاق مركز منيا القمح وباقي المتهمين من محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجني عليه، وأنه قد قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقي المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجني عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجني عليه.

