بدء تلقى طلبات طلاب الجامعات المتفوقين للحصول على منح دراسية

كتب ـ مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بدء تلقى طلبات طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين لاختيار 200 منهم لمنحهم منح دراسية سنوية مهداه من صناع الخير تفعيلا ل مبادرة تكافؤ تنفيذا لبروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي بهدف تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا المتفوقين.

وأكد هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة بدأت في استقبال طلبات طلاب الجامعات التكنولوجية وفق الشروط المعلن عنها مسبقا في وسائل الإعلام المختلفة وصفحات المؤسسة على السوشيال ميديا، وجاري الآن وبحسب المواعيد المعلنة إجراء المقابلات الشخصية لمطابقة المعايير والشروط على المتقدمين للمنح، وأن الشروط تتضمن الأولوية للمجاميع الأعلى من الثانوية العامة والفنية من غير القادرين والحالة الاجتماعية بأن يكون من غير القادرين وبحث اجتماعي موثق من وزارة التضامن الاجتماعي، كذلك التفوق الدراسي بتقدير عام لا يقل عن جيد لكى يستمر في الحصول على المنحة في السنوات القادمة.

وأضاف، أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في دعم التعليم الفني والجامعات التكنولوجية تنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتماشيا مع خطط الدولة للتنمية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر الجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة للمساهمة في تأهيل الخريجين لسوق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنيين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالمياً.

يذكر أن مبادرة "تكافؤ"، تقدم المنح لسداد المصروفات وتقدر إجمالي قيمتها 8 ملايين جنيه على أربع سنوات بواقع 2 مليون جنيه سنويا لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالب الواحد ب 10 آلاف جنيه سنويا يستفيد منها طوال سنوات دراسته شرط ان يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد ادنى سنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذى يحصل على تقدير امتياز تراكمي ويريد أن يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه طوال مرحلة دراسته العليا وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.