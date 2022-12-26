انقطاع الكهرباء عن الآلاف فى أمريكا بعد تعرض محطات لهجوم فى واشنطن

انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم وتم إبلاغ الشرطة بالحادث حسب ما قالت شركة المرافق المحلية الأحد.
وقالت شركة "تاكوما للمرافق العامة" في منشور على تويتر "في وقت مبكر من صباح الأحد، تعرضت محطتان فرعيتان بشركة تاكوما باور لهجوم في مقاطعة بيرس الشرقية... تم إخطار سلطات إنفاذ القانون". ولم تقدم الشركة أي تفاصيل أخرى عن طبيعة هجوم يوم عيد الميلاد.
وأضافت الشركة أن نحو 2700 شخص تخدمهم شركة تاكوما للمرافق العامة تضرروا بعد أن فقد 7300 ساكن الكهرباء في مقاطعة بيرس الشرقية التي تبعد 72 كيلومتراً جنوبي سياتل. وقالت "نحن نعمل بأسرع ما يمكن وبأمان لإعادة الكهرباء".
انقطاع الكهرباء عن الآلاف فى أمريكا بعد تعرض محطات لهجوم فى واشنطنالإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:59 ص
انقطاع الكهرباء
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انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان بالقرب من مدينة تاكوما الأمريكية بواشنطن بعد تعرض محطتين فرعيتين كهربائيتين لهجوم وتم إبلاغ الشرطة بالحادث حسب ما قالت شركة المرافق المحلية الأحد.
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