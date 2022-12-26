انطلاق فعاليات معرض Pr-Exhibition بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نظمت مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بسوهاج "STEM" المعرض التجريبى "Pr-Exhibition" والذى أقيم داخل المدرسة بحضور المستشار شوكت زيان رئيس مجلس الأمناء وإشراف مدير المدرسة وعدد من معلميها اسطفانوس وليم مدير المدرسة والمدير التنفيذى للمجلس، سناء كمال أمين المجلس، والدكتور محمود زويل، سامح كامل، حنان عبدالرازق أعضاء المجلس مشيره صبرى وكيل لجنة دعم العملية التعليمية بالمجلس.

حيث أستمع الحضور لشرح من طالبات المدرسة حول مشروعاتهن فى حضور المقيمين طبقا للنظام المتبع فى شأن هذه المعارض وأثنى الحاضرون على مهارة طالبات المدرسة فى عرض أفكارهن ومشروعاتهن العلمية والصورة المبدعة التى ظهرن بها أثناء التقديم والعرض، والتى دلت على التقدم الملحوظ فى أداء الطالبات بالمعرض هذا العام.

ومن جانبه حث المستشار شوكت زيان رئيس مجلس الأمناء الطالبات على عرض مشروعاتهن بكل هدوء وثقة فيما انتهوا إليه من نتائج علمية حيث يأتى المعرض التجريبى الذى أقامته المدرسة فى إطار الاستعداد للمعرض الختامى لمشاريع الكابستون الخاصة بطالبات المدرسة للفصل الدراسى الأول وقد أشرف عليه عدد كبير من المعلمين بالمدرسة.

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أستقبل بمكتبه قبل ذلك، المستشار شوكت زيان رئيس مجلس أمناء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج (Stem)، والدكتور سامح فرح عضو المجلس، وذلك لاستعراض خطة مجلس الأمناء للمدرسة للعام الدراسى 2022/ 2023 والاحتياجات الضرورية اللازمة، كما ناقش اللقاء موقف إنشاء مدرسة المتفوقين بحى الكوثر، وسبل التعاون بين الجهات المختلفة ومجلس الأمناء.

ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بسوهاج (Stem) تم افتتاحها العام الماضى ضمن 19 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهى مدرسة ثانوية بها إقامة داخلية بقوة استيعاب 105 طالبة هذا العام وهى تقبل المتفوقين بالصف الثالث الإعدادى من جميع أنحاء الجمهورية بعد اختبارات معينه للقبول، وتعد أساس الدراسة بها المشروعات العلمية والبحثية التى يقوم بها الطلاب، ومدرسة سوهاج طالبات فقط لحين نقلها لمدرسة المتفوقين المزمع إنشاؤها بحى الكوثر.



رئيس مجلس الأمناء يتابع أحد الأفكار



صورة تذكارية مع الطالبات ولمعلمين



الاستماع للشرح حول المعرض



الطالبات يعرض أفاركهن بالمعرض



رئيس مجلس الامناء بالمعرض