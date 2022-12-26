الكويت: المحكمة الدستورية تؤجل طعون دوائر انتخابية إلى 23 يناير

كتب- وكالات

قررت المحكمة الدستورية في الكويت تأجيل طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 23 يناير المقبل، كما انتدبت عضوين من المحكمة لفتح صناديق الانتخاب.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية إن المحكمة استمعت اليوم، إلى طلبات الطاعنين وملاحظاتهم على محاضر الفرز والتجميع بعد عرضها لعدة أيام في المحكمة.

يذكر أن المحكمة الدستورية الكويتية قد تلقت طعونا ببطلان الانتخابات لوجود تصويت بنسبة 100% في بعض اللجان وأصوات تزيد عن الأصوات المسموح لها بالاقتراع بحسب المتقدمين بالطعون.

واستقبلت المحكمة الدستورية الكويتية طلبا جديدا من أحد الطاعنين بإلزام الحكومة بتقديم صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق الذي صدر بناء عليه مرسوم بالتصويت عن طريق البطاقة المدنية.