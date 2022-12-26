القومى المرأة بالشرقية: استهداف 700 سيدة ورجل بجلسات الدوار بقرى حياة كريمة

الشرقية - فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل سلسلة جهوده ويستكمل مشروع تنمية الأسرة المصرية فعالياته داخل 41 قرية ضمن القرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضافت مقررة المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أنه تم تنظيم 7 جلسات من جلسات الدوار بقرى "قصاصين الشرق-الملكيين البحرية، المناجاة الكبرى- المناجاة الصغرى- الجمالية- الصالحية-الملكيين القبلية"بمركز الحسينية، واستهدفت تلك الجلسات، التى قدمها ممثلا عن مديرية أوقاف الشرقية، مع عضوات ومتطوعات المجلس القومى 700 سيدة ورجل موضحة أنه ذلك يتم بالتوازى مع تنظيم العديد من الندوات التوعوية خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو لرفع الوعى فى المجال الاجتماعى والاقتصادى للمرأة فى قرى حياة كريمة، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية أهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الجلسات التوعوية" جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.