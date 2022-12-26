القبض على متهم بتصوير وبيع الكتب الدراسية الجامعية فى الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية في ضبط المدير المسئول عن مكتبة بالجيزة، لاتهامه بتصوير وبيع العديد من الكتب الدراسية للتعليم الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام ( مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) ببيع وتصوير العديد من الملازم لسنوات دراسية مختلفة للتعليم الجامعى بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (43500) ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة خاصة بإحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتبة بقصد تحقيق الربح المادى.