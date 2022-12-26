السكة الحديد تفتتح أول مرحلة من مشروع الطاقة الشمسية بمحطة مصر فى القاهرة

كتب ــ سيد الخلفاوى

افتتح المهندس محمد عامر، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية ل سكك حديد مصر بالإنابة عن المهندس كامل الوزير وزير النقل، المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطة طاقة شمسية أعلى محطة مصر فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون التى قامت الهيئة بتوقيعه بين مركز تحديث الصناعة ممثل فى مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة (استشارى المشروع) ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروع متكامل لنظم الخلايا الشمسية متصلة بالشبكة الكهربائية وتحسين نظم الإضاءة لمحطة القاهرة بتمويل من المنحة المقدمة من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة النقل والسكة الحديد ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة و سيلفان ميرلين - نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والمدير التنفيذى لشركة SES المنفذة للمشروع والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة عن وزارة الصناعة.

وأكد المهندس محمد عامر على أهمية المشروع وضرورة التوسع فى تعميمه بكافة منشآت الهيئة، خاصة مع توجهات القيادة السياسية نحو استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الكهرباء.

وقدم المهندس عبدالنبى خليل – مدير المشروع بالهيئة، شرحا وافيا ومفصلا عن أهداف المشروع والغرض منه والتكلفة والنتائج المتوقعة ودوره فى الوصول إلى نظام بيئى متكامل لتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف التشغيل، حيث يعد مشروع تركيب محطة طاقة شمسية بمبني محطة مصر من المشروعات التجريبية الرائدة التي يتم تنفيذها لما لها من بعد بيئي واجتماعي واقتصادي.

وينقسم المشروع إلى ثلاث مراحل:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى أعلى سطح المبنى الخرسانى لمحطة مصر بالقاهرة والمسجد المجاور للمحطة بقدرة 311 كيلو وات وبتكلفة 3 ملايين و584.7 ألف جنيه، وتقدر بـ 479.469 كيلو/ساعة سنويا – وتوفر 600 ألف جنيه سنويا تقريبا والتى تم تنفيذها بالفعل وإطلاق التيار الكهربائى على المحطة وبداية التشغيل الفعلى لمحطة الطاقة الشمسية وتساهم فى خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بمقدار 276 طن سنويا ما يكافئ زراعة 11500 شجرة سنوياً ، بالإضافة إلى أن العمر الافتراضى للمحطة 25 عام حيث يتم توفير 14.8 مليون جنيه خلال هذه المدة كما أنه سوف تقوم المحطة بتغطية تكلفة إنشاءها خلال 6 سنوات على أقصى تقدير .

ويتبع ذلك المرحلة الثانية من خلال تنفيذ سطح صاج معرج اعلى سطح محطة مصر بالقاهرة بقدرة 471 كيلو وات وبتكلفة 6.590.000 جنيه، تقدر بـ 722 ألف ك.وات/ساعة سنوياً - وتوفر تقريبا 900 ألف جنيه سنوياً والمرحلة الثالثة وتشمل سطح مبانى الإدارة المالية والحاسب الآلى ومجمع السكة الحديد وهندسة السكة والمطبعة بقدرة 326 كيلو وات وبتكلفة 4 ملايين و594 ألف جنيه، تقدر بـ 500 ألف ك.وات/ساعة سنوياً توفر تقريبًا 625 ألف جنيه سنوياً على أن يتم تعميم التجربة على المبانى والمحطات الرئيسية بالهيئة .

وتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة سمارت للحلول الهندسية ( SES ) والتى تعد إحدى الشركات العاملة بقطاع الطاقة الشمسية والحاصلة على تصنيف بلاتينى من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لقدرتها على تنفيذ مشاريع تصل قدرتها لـ 20 ميجا وات / ساعة. ويساهم هذا المشروع بمراحله الثلاثة بإنتاج طاقة كهربائية تقدر سنوياً ب1699000 كيلو وات ساعة سنوياً ويؤدى إلى توفير مبلغ 2 مليون و125 الف جنيه سنوياً والتى تزداد بزيادة تعريفة الكهرباء .

ويأتي ذلك في إطار خطة مركز تحديث الصناعة والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتنمية الصادرات، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والدعم التكنولوجي، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، والاهتمام بمعايير المهارات القومية ، وتطوير المهارات للعمالة القائمة، والتدريب من أجل التشغيل .

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وفى إطار تنفيذ خطة الحكومة المصرية 2030 فى مجال التنمية المستدامة والوصول إلى نظام بيئى متكامل لتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكاليف التشغيل وفي اطار تأكيد المهندس كامل الوزير - وزير النقل خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP 27 " بشرم الشيخ الشهر الماضى على تنفيذ خطة شاملة للوزارة لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية وأسطح الورش والمباني الحكومية في الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات .

وبعد انتهاء الافتتاح اجرى عامر جولة بصحبة الضيوف لتفقد المحطة وزيارة متحف السكة الحديد وأبدوا إعجابهم بالمحتويات والمقتنيات الموجودة بالمتحف .