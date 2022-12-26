السجن 5 سنوات لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد، وإيهاب أبو سالم، بأمانة سر ماجد أمين، وطه حسين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من العام الجارى،2022 بدائرة قسم أول سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو ( أ . ر 36 عاما )، تهمة قتل المجنى عليه ( ع . م )، بدون سبق الإصرار والترصد، بأن قاد المتهم سيارة بسرعة عالية حال تشبث المجنى عليه بها من الخارج، فسقط أرضا وأحدث إصابته التى أودت بحياته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج قد عاقبت اليوم الاثنين المتهم "ح.م.ح"عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ح.ح" بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بعصا شوم على يده اليمنى مما أحدث له عاهة مستديمة بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.