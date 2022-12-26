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السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث المطرية"

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:30 م
السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث المطرية" محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار جدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران وحسام الدين فتحي وأمانة سر محمود شلبي، بالسجن 3 سنوات لمتهم باحداث المطرية.
 
 
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
 
 

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