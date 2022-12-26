الرئيس السيسي يوقف موكبه ويتحدث مع سيدة جالسة على الرصيف: "هنعمل كل حاجة".. فيديو

كتب ـ محمد الجالى

أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكبه اليوم، وذلك أثناء رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف، وأدار معها حوارا، ووجه بتلبية كافة احتياجاتها.

وقال الرئيس السيسى: "ها نعمل كل حاجة، أنا ليا الشرف، ها نشوف المستشفى، عنينا ليكم، هاخد منك الأوراق ونعمل كل حاجة، لترد عليه السيدة بعدم امتلاكها بطاقة، حيث قالت: "ما معييش بطاقة يا ريس، فرد الرئيس: "هنعمل كل حاجة البطاقة بتاعتك وهنشوف المستشفى".

وقالت السيدة: "ربنا يخليك يا ريس، وربنا يصلح طريقك، وربنا يوسع رزقك، ويخليك للناس كلها تخدمها، بدعيلك ليل ونهار".

وتابع الرئيس: "ربنا يتقبل منك، احنا عنينا ليكم".