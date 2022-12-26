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الرئيس السيسي يوقف موكبه ويتحدث مع سيدة جالسة على الرصيف: "هنعمل كل حاجة".. فيديو

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:04 م
الرئيس السيسي يوقف موكبه ويتحدث مع سيدة جالسة على الرصيف: "هنعمل كل حاجة".. فيديو لقاء الرئيس السيسى والسيدة المسنة
كتب ـ محمد الجالى

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أوقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موكبه اليوم، وذلك أثناء رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف، وأدار معها حوارا، ووجه بتلبية كافة احتياجاتها.

 

وقال الرئيس السيسى: "ها نعمل كل حاجة، أنا ليا الشرف، ها نشوف المستشفى، عنينا ليكم، هاخد منك الأوراق ونعمل كل حاجة، لترد عليه السيدة بعدم امتلاكها بطاقة، حيث قالت: "ما معييش بطاقة يا ريس، فرد الرئيس: "هنعمل كل حاجة البطاقة بتاعتك وهنشوف المستشفى".

وقالت السيدة: "ربنا يخليك يا ريس، وربنا يصلح طريقك، وربنا يوسع رزقك، ويخليك للناس كلها تخدمها، بدعيلك ليل ونهار".

وتابع الرئيس: "ربنا يتقبل منك، احنا عنينا ليكم".


الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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السيسى



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