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الرئيس السيسي: يجب على الزوجين التفكير قبل الإنجاب والهدف ليس تنظيم النسل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:06 م
الرئيس السيسي: يجب على الزوجين التفكير قبل الإنجاب والهدف ليس تنظيم النسل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توفير الوقت اللازم للزوجين من أجل التفكير في الإنجاب، قائلا: "فيه ناس سمعت مني الكلام ده قبل كده.. قولت فكروا في أول سنتين تلاتة قبل الزواج.. الناس فكرت إنى بهدف لتنظيم النسل.. البنت والولد والشاب الشابة كانوا في بيوت أهاليهم في كنف أسرة.. أب بيشيل ويراعي.. راحوا لبيت تاني وشكل تاني".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة الجيزة: "لازم فرصة يعيشوا ويتحملوا مسار الحياة لسنة ولا اتنين.. لو بقوا قادرين يدخلوا في مرحلة الإنجاب.. اللى بقوله كلام موضوعي ومنطقي.. لا اقصد أن الناس مش تخلف".

 


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