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الرئيس السيسي: لازم قناة السويس يكون عندها دخل وأموال سايلة تقدر بالمليارات

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 11:28 ص
الرئيس السيسي: لازم قناة السويس يكون عندها دخل وأموال سايلة تقدر بالمليارات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طرح شركة قناة السويس في البورصة، قائلا: "قولنا طرح شركة قناة السويس في بورصة للمصريين فقط.. علشان كلها من المصريين فقط وتشتري الأسهم دي.. فيه فرق أن أقول دخلها كده وأنه عندها أموال سايلة حوالي 200 -300 مليار.. ده حاجة تانية.. ده مستوي أكثر من الموجود".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة: "مش بتقولوا فيه مشاريع تتعمل قد تؤثر على دخل قناة السويس في يوم من الأيام.. ده يخليني اعمل ده.. التأثير قد إيه.. ده كلام نظري خالص بس برد عليه.. يبقي عندي دخل.. وأعمل مشاريع تانية وشركات تانية.. بالفلوس والتدفق المالي الشهري ادخل في مشروعات مثلا 500 مليون في الشهر.. أو أكثر من كده.. خلي بالكم".

 


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