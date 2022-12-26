الرئيس السيسي: عندنا إنتاج ذاتى محلى لبعض المنتجات اللى ما نقدرش نستغنى عنها

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء دكتور إيهاب عبد السميع، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حول مصانع الكلور التي تنفذها الشركة، قائلا: "انتوا شغالين فى الكلور وفي المصانع ودى هتخلص امتي؟"، ليرد عليه اللواء إيهاب قائلا: "في أبريل 2024".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية في محافظة الجيزة: "أنا براجع في البيانات.. وبقول لما اتحركنا في موضوع بعض المواد الخاصة والاستراتيجية اللى من ضمنها الكلور والغازات الطبية.. ولما اتكلمنا في الغازات الطبية.. إنتاجنا قبل كده يكفي.. وجاءت أزمة كورونا وقولنا لازم يكون عندنا كميات تكفي التطور خلال السنوات الجاية".

وتابع الرئيس السيسي: "بنقول ده في ظل التطورات الموجودة في العالم.. مفيش استقرار في موضوع التعاقدات العالمية.. التكلفة زيادة والتوقيتات مختلفة.. والحاجات الاستراتيجية اللى ما نقدرش نستغني عنها سواء كان بالاستيراد نتيجة سلاسل الإمداد خلال الثلاث سنوات الماضية.. سنتين فى كورونا وسنة الحرب الروسية الأوكرانية.. ما أمكن أنه عندنا إنتاج ذاتي محلي لبعض الموضوعات اللى ما نقدرش نستغني عنه".