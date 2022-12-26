الرئيس السيسي: "بنستورد صودا آش بـ300 مليون دولار وما فيش وقت نأجله"

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تكاتف الجميع خلال الفترة الحالية، متابعا: "بقول الكلام ده علشان كلنا نتكاتف.. حد يقول ده فرصة نعلي الأسعار وما فيش دولار.. الوقت ده يبرز فيه حرصنا على الناس.. وما نغليش الحاجة على الناس.. بنتكلم في أكل وشرب وحاجات أخري.. وبنعمل مصنع يوفر 700 ألف طن أنتاج مصري نلبي مطالب السوق ولو فيه فرصة للتصدير للخارج.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية: "الصودا آش مسار ولما بقولكم فيه أمور غير مسار المناقصة الفنية متكاملة.. لكن المسار بتاع التعاقد.. وزير البترول ونشوف القطاع الخاص والبنوك تمول.. ومش عندنا وقت لتأجيل المصنع ده سنة أو تنين لحد ما مصادر التمويل.. لا.. بستورد بـ 300 مليون دولار.. صودا آش.. وببيعه بالجنيه.. بعملة البلد.. بنشغل ناس ووفر الكمية والدولار.. والناتج المحلي يزيد".