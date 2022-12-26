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الرئيس السيسي: البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 10:40 ص
الرئيس السيسي: البنوك ستغطى المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال 4 أيام الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنوك ستغطي المطلوب بالدولار لصالح الاعتمادات خلال مدة 3 أو 4 أيام.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش بمحافظة الجيزة،: كان فيه نقاش مع وزير البترول على موضوع السوداش لما كانوا بيكلموا المستثمرين علشان بنستوردها من بره، وبدل ما اشترى المنتج من بره أعمله عندي، والعمالة مصرية واشتريه بالجنيه المصري بدل الدولار، وكل ما طلع منتجات، وبقول كل ما هننتج حاجات بنجيبها من بره يبقا هنخفف العبء على الدولار.

 


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