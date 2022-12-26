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الداخلية تضبط 36 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:54 م
الداخلية تضبط 36 طن سلع حجبها التجار عن الأسواق حملة رقابية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (849) قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة  (321) طن مواد غذائية.
 
وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط قرابة (36) طنا، وفى مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمى للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من (237) طنا.
 
وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية، تم ضبط قرابة (48) طنا.
 
وفى مجال قضايا المخابز، تم ضبط (985) قضية من بينها (277) قضية "خبز ناقص الوزن" و(209) قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات".
 
وفى مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر، تم ضبط (7) قضايا بمضبوطات بلغت قرابة (249) طنا.
 

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