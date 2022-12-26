اليوم السابع
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الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 08:02 م
الداخلية تضبط المتهم بالتعدي بالضرب على طفل حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتعدى على طفل بالضرب بأحد الشوارع بالدقهلية.
 
بالفحص تم تحديد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن 12 - مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية).. بإستدعائه حضر رفقه والده وبسؤالهما قرر والده بأنه قام بإرسال نجله للعمل رفقة (أحد الأشخاص "راعى أغنام" – مقيم بدائرة القسم) ، وقرر بقيام الأخير بالتعدى على الطفل "دون حدوث إصابات" بقصد تعنيفه لتغيبه عن العمل رفقته، وبإستدعاء الأخير وسؤاله أيد ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية

مواقع التواصل الاجتماعى

الدقهلية

اخبار الحوادث



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