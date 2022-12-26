الجامعة العربية تدعو لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى لتحقيق الأهداف الإنمائية

بيشوى رمزى

جددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التأكيد على حرصها على مزيد تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى فى المجهود التنموى بالدول العربية فى كافة المجالات، وذلك فى كنف التعاون والشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وتكريساً لمبادئ المواطنة وقيم التطوع والتضامن والعمل للصالح العام.

ويأتي البيان الصادر عن جامعة الدول العربية بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني والذي يوافق 27 ديسمبر من كل عام.

وفي هذا الإطار، أوضحت السفيرة دهيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية تعمل على المضي قدماً في جهودها الرامية إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية وذلك من خلال رعاية واستضافة وتنظيم فعاليات مشتركة مع عدد من الجمعيات والاتحادات والمنظمات في مختلف المجالات وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية البعد الشعبي في مسيرة العمل العربي المشترك واستجابة للتطلعات الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع المدني في منظومة العمل العربي المشترك بمختلف ألياتها ومجالسها المتخصصة ومنظماتها.

وأشارت إلى أن الاحتفال باليوم العربي لمنظمات المجتمع المدني يعكس الحرص على أن تضطلع بأدوارها في المساهمة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات المستفيدة بأنشطتها وبرامجها كما أنه يُمكّن من تسليط الضوء على مبادرات وإنجازات القطاع المدني تحقيقاً للتكامل المنشود بينه وبين الحكومات والقطاع الخاص.

ودعت أبو غزالة، منظمات المجتمع المدني العربية إلى تكثيف جهودها والتنسيق سواء وطنياً أو عربياً من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار "العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني: دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2016-2026)" والذي تمّ اطلاقه تأكيداً لالتزام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز القدرات المؤسسية للمجتمع المدني ومشاركته الفاعلة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.