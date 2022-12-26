التموين تنتهى من صرف مقررات شهر ديسمبر للبقالين

كتب ـ مدحت وهبة

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وطرحها بأسعار مخفضة، كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة وصنف من السلع على بطاقة التموين ضمن المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري مع صرف الدفعة الرابعة من منحة الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية.

وتستمر مكاتب التموين فى كافة المحافظات، باستقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين، لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، مستحقى معاش تكافل وكرامة وحاملى كارت الخدمات المتكاملة ومستحقى معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجاتهم وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتضمنت شروط إضافة المواليد على البطاقات التموينية لهذه الفئات ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات، وتتضمن اسم صاحب البطاقة والرقم القومى ورقم البطاقة التموينية وعدد أفراد البطاقة، والأفراد المراد إضافتهم وأرقامهم القومية، وطالبت وزارة التموين من المديريات إرسال طلبات إضافة المواليد على البطاقات التموينية والكشوف والمستندات أسبوعيا عن طريق مدير المديرية التموينية إلى ديوان عام وزارة التموين.

على جانب آخر، تبدأ الأجهزة الرقابية عقب انتهاء المهلة المحددة لكتابة الأسعار على السلع الغذائية، حيث من المقرر أن تنتهي الفترة المحددة نهاية الأسبوع الجاري لتبدأ شن حملات رقابية مكثفة للتأكد من التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدي لأى مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية .