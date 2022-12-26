التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع فى "المنشأة" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى المنشأة المركزى جنوب محافظة سوهاج، طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث غرق عقب سقوطه بإحدى الترع بدائرة المركز، تم انتشال الجثة وتم توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد فى تقريره بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق".

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بوفاة طفل فى الثامنة من العمر غرقا بالترعة المارة أمام منزله بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى ووضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرفت عليها إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وتم تنفيذها بمعرفة وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، بوصول الطفل حسام ا ر ع 8 سنوات تلميذ، إلى المستشفى المركزى بالمنشأة جثة هامدة ، ادعاء حادث غرق وتبين أنه يقيم دائرة مركز المنشاة محل الواقعة.

وبسؤال أهل الطفل المتوفى قرروا أنه أثناء لهوه على حافة الترعة المواجهة لمنزله، انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته نظرا لعدم إجادته السباحة.

تم انتداب مفتش الصحة الذى قام بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفته والذى أفاد من خلال التقرير الطبى بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، ولا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن جهة التحقيق المختصة صرحت قبل ذلك بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، حيث تبين عقب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.