الإعلامى طارق علام ينظم احتفالية لتكريم ذوي الهمم بمسقط رأسه بالشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

أقام الإعلامى طارق علام، ابن قرية الغار بمحافظة الشرقية، صباح اليوم، احتفالا فى إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة، وذلك لتكريم فريق نادى غار حراء لكرة الجرس للمكفوفين، وذلك لمشاركته ضمن المنتخب المصرى فى البطولة العربية، وتدشين خمس فرق لذوى الهمم، وتكريم الفرق الرياضية بنادى غار حراء بمسقط رأسه بقرية الغار مركز الزقازيق، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



وتضمن الحفل بعض العروض الفنية والرياضية لنادى غار حراء وفريق ذوى الهمم، وعرض لمنتجات يدوية للمرأة العربية، كما تفقد الحضور أعمال التطوير التى تتم بمستشفى غار حراء ومركز طارق علام للغسيل الكلى وحضانات أطفال طارق علام، وحضانة طارق علام لذوى الهمم بقرية الغار.



يذكر أن الإعلامى طارق علام، دائم المساهمة والمشاركة فى تقديم الأعمال الخيرية بقريته منذ بداية حياته الاعلامية، حيث تبرع من قبل روضة طارق علام لذوى الهمم، عام 2017 التى تتبع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، وتعد صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية فى العملية التعليمة، وتعد أول روضة على مستوى المحافظة والمحافظات المجاورة تختص بتعليم وتأهيل ذوى الهمم وتقديم خدمة متميزة للأطفال وتضم 4 فصول وغرفة عزل وقاعة تدريب ومعمل كمبيوتر وحديقة أطفال وتستقبل الأطفال ذوى القدرات والهمم من ذوى الثلاث إعاقات " ذهنية- بصرية- سمعية " مجانا من سن 4 سنوات ومدة الدراسة بها عامين، وبعد اتمامهما يتم تحويل ملف الطفل لإحدى مدارس التربية الخاصة بالمحافظة كل حسب نوع الإعاقة.



إحتفالية لتكريم ذوي الهمم (1)



إحتفالية لتكريم ذوي الهمم (2)



الاعلامى طارق علام ينظم إحتفالية لتكريم ذوي الهمم بالشرقية (1)



الاعلامى طارق علام ينظم إحتفالية لتكريم ذوي الهمم بالشرقية (2)



الاعلامى طارق علام ينظم إحتفالية لتكريم ذوي الهمم بمسقط رأسه بالشرقية (1)



الاعلامى طارق علام ينظم إحتفالية لتكريم ذوي الهمم بمسقط رأسه بالشرقية (2)



جانب من الإحتفالية



