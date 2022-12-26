وقالت الصحيفة الكويتية تحت عنوان "السيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية"، إن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم النجار موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

ووجه الرئيس السيسي في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3، وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الرئيس السيسي أتطلع خلال الاجتماع على مستجدات العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة، حيث وجه الرئيس السيسي للاهتمام بكل التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متسقة مع سمة ومكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية وجميع الزائرين من شتى بقاع الأرض على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة.