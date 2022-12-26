الأمطار الغزيرة تهدد مدينة البتراء الأثرية فى الأردن بالغرق

كتب- وكالات

أدت الامطار الغزيرة في الأردن لجريان السيول والأودية وارتفاع منسوب المياه في العديد من المناطق الجنوبية، حيث تتأثر المملكة بأحوال جوية ماطرة.

ومن ضمن المناطق التي طالتها السيول مدينة البتراء، حيث قالت وسائل إعلام محلية إنه تم إخلاء موقع المدينة الأثري حفاظا على سلامة السياح.

واشتدت التساقطات المطرية في جنوب المملكة، وامتدت الهطولات لوسط وشمال المملكة، ولم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات.

وحذر بيان صادر عن مديرية الأمن العام من ارتفاع منسوب المياه في عدد من المناطق، وتجنب الأودية والمناطق المنخفضة.

وقالت مديرية الأمن العام إن معظم مناطق المملكة تشهد الآن تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق لا سيّما في المناطق الجنوبية والوسطى.

وشددت المديرية على ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة.

وبيّنت أنها وضعت وحداتها وتشكيلاتها كافة على أهبة الاستعداد لتقديم الخدمات للمواطنين ومساعدتهم بالشراكة مع كافة المؤسسات المعنية.