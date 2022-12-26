إصابة 4 فى مشاجرة على أولوية المرور بأحد طرق طما بمحافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج، وضبط المشاركين فيها والتى وقعت بسبب أولوية المرور بالطريق العام ونتج عن المشاجرة إصابة 4 بإصابات متفرقة بالجسم تم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز بسبب الخلافات على أولوية المرور بالطريق العام، ووجود مصابين تمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها وتعين الخدمات الأمنية اللازمة بالمنطقة والحالة الأمنية مستقرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات الأولية التى أشرف عليها إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج وتم تنفيذها بمعرفة وحدة مباحث مركز شرطة طما، وقوع مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما حيث تبين أنها بين كل من " طرف أول " إيهاب م م ا 42 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمة بالكتف الأيمن "، وشقيقه مختار م م ا 43 سنة كاتب إدارى بمستشفى طما المركزى مصاباً " بجرحين قطعيين بفروة الرأس وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى نظرا لشدة إصابته.

وبين " طرف ثان " حسام ع ا س 52 سنة عامل بالأوقاف مصاباً " بجرح طعنى بالبطن وإشتباه نزيف داخلى بالبطن "، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وعلاء الدين ا ع ا 34 سنة عامل مصاباً " بكدمات وسحجات بالذراع الأيسر " .

الطرفان يقيمان بذات الناحية وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاً منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب أولوية المرور بالطريق العام، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.