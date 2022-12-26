اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى الجيزة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 07:51 م
إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص بينهم فتاتين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقن غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الصحراوي أسفل المحور اتجاه الهرم ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب سيارة اتجاه الهرم، مما أسفر عن 4 مصابين هم: راشد أحمد راشد 25 سنة، مصطفى مظهر أحمد 28 سنة، علياء عمر عبد العزيز 25 سنة ونورهان حسام الدميري 22 سنة.

ونقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها دون كثافات.

 

 


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