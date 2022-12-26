إزالة تعديات وإشغالات خلال حملة لشرطة المرافق بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت إدارة شرطة المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، إعداد الحملات لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع، وضبط المتسببين في إعاقة حركة السير.

وأسفرت حملة استهدفت عدة مناطق منها إمبابة، والوراق، والدقي، والعجوزة، عن إزالة وتحرير 107 مخالفات تعدي و إشغال طريق ، لمحلات تجارية، وباعة متجولين، وكافيهات غير مرخصة.

كما أسفرت الحملة عن إزالة إعلانات بدون ترخيص، وعدد من المخالفات التي من شأنها تعطيل حركة المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها