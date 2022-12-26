إخلاء سبيل العريس المتهم بضرب عروسه أمام قاعة الأفراح بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

اخلت جهات التحقيق سبيل العريس المتهم بضرب عروسته أمام قاعة الأفراح مساء أمس الأحد، بعد أن نشبت بينهما خلافات بسبب رفض العريس ركوب والدة العروس السيارة معهما لتوصيل نجلتها للقاعة.

وكانت إحدى قاعات الأفراح بقرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة بعد أن قام عريس بالتعدي على عروسته بالضرب بعد انتهاء حفل الزفاف بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية أمام باب القاعة، لإصرار العريس على عدم ركوب والدة العروس معهما لتوصيلها لشقة الزوجية وإصراره على ركوب شقيقته بدلا من والدتها.

وتوجهت العروس للمستشفى العام لتحرير تقرير طبي واتخاذ إجراء قانوني حيال العريس.

وقالت إحدى جيران العروس لـ "اليوم السابع" إن حفل الزفاف سار بشكل طبيعي بحضور المعازيم من أقارب وجيران العروسين ومنهم من انتظر لنهاية حفل الزفاف.

وأضافت: بعد انتهاء الحفل خرج العروسان لركوب السيارة وقررت والدتها أن تركب معهما السيارة لتوصيل نجلتها لشقة الزوجية ، وحدثت مشادة كلامية بعد رفض العريس ركوب والدة عروسته معهما وإصراره على أن تركب مع نجلها على أن تجلس شقيقته في الكرسي المجاور للسائق.

وأوضحت أن العروسين نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لتعدي العريس عليها بالضرب على وجهها، وحدثت حالة من الهرج والفوضى أمام القاعة.

وأضافت ان العروسة ذهبت للمستشفى لتحرير تقرير طبي بما فيها من إصابات، وتوجهت لمركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة برقم8813 مركز المحلة، مبينة أن العروسة عادت لمنزل أسرتها.

واكدت أن العروسة في حالة صدمة شديدة جراء ما حدث معها واسرتها في ليلة عمرها وأن كل من حضروا حفل زفافها في حزن لما ارتكبه العريس معها، وتحفظت الأجهزة الأمنية على العريس وأحالته للنيابة العامة وأصدرت قرارها المتقدم.