إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة كابلات كهربائية لبيعها خردة فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل محبوسا إلى المحاكمة الجنائية ، لاتهامه ب سرقة كابلات كهربائية لبيعها خردة فى الهرم.

أمرت النيابة العامة في وقت سابق بحبس المتهم، و طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق أنه خلال محاولته قطع كابلات كهربائية لسرقتها أصيب بصعق كهرباء أدى لإصابته بحروق بيده.

أضاف المتهم أنه كان يستعد لسرقة الكابلات تمهيدا لبيعها لتاجر خردة، وأرشد عن الأدوات التي يستخدمها في قطع الكابلات وسرقتها.

كان قد ألقى رجال المباحث ب مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل أصيب خلال محاولته سرقة كابلات كهربائية بمنطقة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بحروق بيده أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية فى الهرم، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل، خلال محاولته قطع كابلات كهربائية لسرقتها، أصيب بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.