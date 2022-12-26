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أول قارئ يحصل على وسام الاستحقاق.. ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل "إنفوجراف"

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:00 ص
أول قارئ يحصل على وسام الاستحقاق.. ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل "إنفوجراف" الشيخ مصطفى إسماعيل
كتب ـ على عبد الرحمن

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تمر اليوم الإثنين 26 ديسمبر، ذكرى رحيل عبقرى دولة التلاوة ليس في مصر فحسب وإنما في العالم أجمع، الشيخ مصطفى إسماعيل، الذى قلده من بعده في تلاوة القرآن الكريم 90 قارئًا، حسبما وصفه الكاتب الصحفى الراحل محمود السعدني في كتابه "ألحان السماء"، معللا ذلك بأن الشيخ مصطفى إسماعيل كان يؤدى السهل الممتنع.
 
ذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل
ذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل
 
"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية عددا من المعلومات عن قارئ الملوك والرؤساء الشيخ مصطفى إسماعيل في ذكرى رحيله: 
1. ولد الشيخ مصطفى محمد المرسى إسماعيل، في 17 يونيو عام 1905 بمحافظة الغربية وتحديدًا قرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة.
2. ألحقته أسرته بكٌتاب القرية فحفظ القرآن الكريم وعمره لم يتجاوز 12 عامًا، ثم التحق بالمعهد الأحمدى فى طنطا لدراسة القراءات وأحكام التلاوة.
3. في عام 1952 شارك الشيخ مصطفى إسماعيل في إحياء ليلة مولد النبى صلى الله عليه وسلم بالحسين.
4. بعد ليلة المولد النبوى بالحسين طلب منه ناظر الخاصة الملكية أن يحضر إلى القاهرة للمشاركة في إحياء ذكرى رحيل الملك فؤاد 28 أبريل 1952 ووقع معه عقدا وحضر الليلة بالفعل، وبعد الحفل أصدر الملك فاروق فرمانًا بتعيينه قارئًا للقصر الملكى، ولٌقب بـ " قارئ الملوك والرؤساء".
5. كان الشيخ مصطفى إسماعيل، على علاقة وطيدة بكوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي.
6. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال احتفالية عيد العلم فى 19 ديسمبر 1965، وكانت المرة الأولى التى يمنح فيها الرئيس وسامًا لأحد المقرئين بمناسبة هذا العيد.
7. اختاره الرئيس السادات ضمن الوفد الرسمى أثناء زيارته للقدس، والتى كان زارها قبل ذلك فى عام 1960، وقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى فى إحدى ليالى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.
8. منحه الرئيس الأسبق حسنى مبارك وسام الامتياز عام 1985.
9. قرأ الشيخ مصطفى إسماعيل فى العديد من الدول العربية والإسلامية والأوروبية، حيث زار 25 دولة عربية وإسلامية، كما سافر إلى جزيرة سيلان، وماليزيا، وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
10. توفى الشيخ مصطفى إسماعيل في مثل هذا اليوم 26 ديسمبر عام 1978، عن عمر يناهز 73 عامًا.

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قارئ الملوك والرؤساء

مصطفى إسماعيل

قراء القرآن الكريم

دولة التلاوة

اليوم السابع بلس



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