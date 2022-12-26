أمطار وشبورة وأجواء باردة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 26 يسمبر حتى السبت المقبل 31 ديسمبر، حيث تشهد البلاد طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

الإثنين 26 ديسمبر:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على شمال سيناء.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30 ٪ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة.

فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 ٪ على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 27 ديسمبر

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 28 ديسمبر والخميس 29 ديسمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- الجمعة 30 ديسمبر والسبت 31 ديسمبر :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.