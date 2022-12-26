أسعار النفط تسجل 83.92 دولار لبرنت و79.56 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الأثنين 83.92 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.56دولار، حيث استقرت الأسعار اليوم على ارتفاع.

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، تحديد سقف لسعر النفط و الغاز الروسي بأنه "أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا"، مؤكدا أن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.

وقال بيسكوف- وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، لن نقبل بأي سقف، على الرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة مبدأ، لأنها تعتبر تدخلا في عمليات تسعير السوق، وإذا وافقنا اليوم على مثل هذا السقف السخي فسيتعين عليك غدا الموافقة على سقف يلحق ضررا بالمصالح الروسية"، مشددا على "أننا لن نوافق أبدا على مثل هذا التشويه وتدمير عملية تسعير السوق".

يذكر أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي قد بدأ سريان مفعولها في 5 ديسمبر الجاري وتوقفت الدول الأوروبية عن قبول النفط الروسي الذي يتم نقله بحرا، كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي أثناء نقله بحرا على مستوى 60 دولارا للبرميل، وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذي يتجاوز سعره هذا السقف.

وقال الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، إن العقوبات ضد روسيا، تكلف الاتحاد الأوروبى باهظا جدا، وكذلك تكلف الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "سلامة"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز السائل، إذ كانت تبيعه لحلفائها بثلاثة أو أربعة أضعاف السعر التي كانت تبيعه به لمواطنيها.

وتابع، أن لا شيء سيمنع روسيا من إنتاج النفط مهما حدث، فهي كانت أكبر منتج للنفط في العالم ومازالت، مشيرا إلى أن روسيا ستسفيد من ارتفاع الأسعار، لذا فمعدل النمو في الاقتصاد الروسي في ارتفاع مستمر.

وأردف، أنها تستفيد من كل ارتفاع في أسعار النفط، فهي قادرة على الإنتاج، ولديها الزبائن، ولديها أسطول لنقل النفط في أنحاء العالم.