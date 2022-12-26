اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 ديسمبر 2022 07:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 26-12-2022

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:00 ص
أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين 26-12-2022 لحوم ارشيف
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وحدة البحوث في الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاثنين مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وكثفت الحكومة نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيد من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.

 

لحوم

اللحمة

الاسعار

اسعار اللحوم



الموضوعات المتعلقة

تمويل مشروع البتلو بـ 7.7 مليار جنيه.. أكثر من 41 ألف مستفيد..تربية وتسمين 464 ألف رأس ماشية.. زيادة إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة 58 %.. والزراعة: تبسيط إجراءات إصدا تراخيص تشغيل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنه

الأحد، 25 ديسمبر 2022 03:00 م

التحفظ على لحوم مذبوحة خارج المجزر وضبط سيارة مخالفة محملة بالدقيق فى الجيزة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:52 ص

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 25-12-2022 البلدى بـ 185 جنيها

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:00 ص

الأوقاف: خطة دعوية كبرى بالمساجد وتوزيع 300 طن لحوم خلال شهر رمضان

السبت، 24 ديسمبر 2022 02:58 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة