اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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أبو الغيط يلتقى رئيس المجلس الرئاسى الليبي بالجامعة العربية الثلاثاء

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:51 م
أبو الغيط يلتقى رئيس المجلس الرئاسى الليبي بالجامعة العربية الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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يلتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع رئيس المجلس الرئاسى الليبي محمد المنفى، فى مقر الأمانة العامة، وذلك فى إطار التنسيق حول المستجدات فى المشهد الليبي، والسعى نحو إجراء الانتخابات فى أقرب فرصة ممكنة.
 
وكان قد تعهد المنفي، فى تصريح له قبل يومين فى ذكرى الاستقلال، بالمضي قدما نحو تحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع ليبيا.
 
وأضاف المنفي "نستلهم حكمة المؤسسين الأوائل لدولة ليبيا. وطن ديمقراطي يقوم على المصالحة الوطنية الشاملة والعادلة لكل أبناء الشعب الليبي على مختلف توجهاتهم السياسية".

الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

المجلس الرئاسى الليبي

محمد المنفى

الأوضاع فى ليبيا

ليبيا والجامعة العربية



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