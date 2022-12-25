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4 مهام لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.. أبرزها التحقق من جودة الطاقة المنتجة

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:53 ص
4 مهام لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.. أبرزها التحقق من جودة الطاقة المنتجة مشروع االطاقة الشمسية بنبان
كتبت ــ رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريدون معرفته عن  مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية بمجمع بنبان الشمسي بأسوان لتوليد الكهرباء والذى تم تشغيله لمراقبة أداء المحطة والطاقة المنتجة منها على مدار الساعة، وفيما يلى أهم المعلومات عن المركز :

 

1- مساحة ( 400 متر مربع ) داخل حدود محطة محولات بنبان 3.

2- تم تمويله من خلال مستثمري بنبان.

3- تم الانتهاء من تشغيل المركز فى ديسمبر الماضي.

وفيما يلي مهمة المركز :

1-   التحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقاً لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة.

2-   مراقبة الكمية الكهربية فى محطات الطاقة الشمسية وعرضها فى الزمن الحقيقى .

3-    تجميع بيانات التنبؤ بكميات الطاقة المنتجة من المحطات المختلفة .

4-   التنسيق بين تشغيل محطات الطاقة الشمسية والمركز القومى للتحكم فى الطاقة .

وكان  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد ان مصر تحتل المركز الرابع عالميا من حيث أكبر محطات بالعالم لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بعد اﻻنتهاء من تشغيل محطة بنبان الشمسية بقدرة 2000 ميجا وات بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بين الدول التى تضم أكبر محطات شمسية حيث تحتل الهند المركز اﻷول ويليها الصين ثم محطة أخرى بالهند.

وأوضح شاكر، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يعتبر الأعلى كفاءة بالعالم ونموذج يحتذى به في التعاون المثمر بين المستثمرين و الدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية.


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