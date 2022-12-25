3 منظمات غير حكومية تعلن وقف أنشطتها في أفغانستان

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أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية اليوم الأحد وقف أنشطتها في أفغانستان على خلفية قرار حكومة طالبان الخاص بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية.



وذكرت "منظمة إنقاذ الطفولة"، و"المجلس النرويجي للاجئين"، و"منظمة كير"، أنها لا تستطيع الوصول بشكل فعال إلى الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة للعون في أفغانستان بدون وجود النساء في القوى العاملة.



وقال نيل تورنر رئيس "المجلس النرويجي للاجئين" بأفغانستان - في تصريح لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" - "لقد امتثلنا لجميع المعايير الثقافية ولا يمكننا ببساطة العمل بدون موظفاتنا المتفانيات، وهن يعتبرن أساسيات بالنسبة لنا للوصول إلى النساء اللائي هن في أمس الحاجة إلى المساعدة".



وكانت حكومة طالبان الأفغانية أصدرت أمرا أمس السبت لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالعمل، في إجراء قالت الأمم المتحدة إنه سيضر بعمليات الإغاثة الإنسانية في فصل الشتاء في بلد يعاني بالفعل أزمة اقتصادية.