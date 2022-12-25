وزير الصحة يرأس الاجتماع الدورى للجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة

كتب وليد عبد السلام

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدورى لـ«اللجنة الاستشارية العليا لتنظيم الأسرة»، لمناقشة ووضع أطر وضوابط تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وذلك بديوان عام الوزارة.

و‎أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خطة العمل وفقًا لاختصاصات اللجنة فى إعداد الدراسات العلمية، ووضع السياسات اللازمة، وإبداء الرأى الفنى فى الخطط التى تتبناها الوزارة لتحقيق ضبط النمو السكاني.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد أهمية دور الوزارة فى تنفيذ المحاور المتعلقة بالقطاع الصحي، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بما يحقق التوازن بين النمو السكاني، والموارد الاقتصادية والاجتماعية، والبيئية فى مصر.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير لفت إلى ضرورة العمل حسب المستهدفات المطلوب تحقيقها، ووفقًا لمؤشرات عمل محددة، مؤكدًا أهمية التنسيق والربط بين كافة قطاعات الدولة المعنية بتنفيذ المشروع القومى لضبط النمو السكاني، والحفاظ على صحة الأسرة المصرية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش خطة تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية، وتوفير الفرق الطبية المدربة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية، ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة، كما ناقش الاجتماع تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحى بالخدمات التى تقدمها الوزارة ضمن المشروع.

‎يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، والدكتورة مها الرباط وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان الأسبق، والدكتور أشرف إسماعيل رئيس مجلس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء الأسبق الأستاذ المتفرغ لأمراض القلب بكلية طب عين شمس، والدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة، والدكتور عمرو حجاب عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة، والدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس، والدكتور أحمد راشد أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب عين شمس، والدكتور نبيل المهيرى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الأسبق وأستاذ الجراحة بكلية طب عين شمس، والدكتور محمد عمرو النورى أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العيني، والدكتور مجدى خالد الخبير الإقليمى فى مجال السكان والصحة الإنجابية، والدكتور حسن القلا رئيس الجمعية المصرية لجودة الرعاية الصحية، والدكتور عاطف الشيتانى مقرر المجلس القومى للسكان سابقًا، والدكتور سامح السحرتى مستشار السياسيات الصحية فى البنك الدولي، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بطب قصر العيني.