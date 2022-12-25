وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى الغربى

كتب أحمد حسن

حملات بمدن 6 أكتوبر والعبور ودمياط الجديدة وسوهاج الجديدة والقاهرة الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء المقامة على قطع أراضٍ تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل حدود أجهزة تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).

وأكد وزير الإسكان مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

ونصت القرارات على إزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعتي أرض بقريتين سياحيتين داخل حدود جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنيين دور أرضي وسور والتعدي على مسطحات خضراء، بمساحات وأبعاد مختلفة، وذلك دون سند وبدون الحصول على تراخيص بناء.

وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي )، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

وفي ذات السياق، واصلت أجهزة مدن 6 أكتوبر والعبور ودمياط الجديدة والسادات وسوهاج الجديدة والقاهرة الجديدة، شن حملات لتنفيذ قرارات الغلق للأنشطة المخالفة ومنع الظواهر العشوائية ومخالفات البناء.

وصرح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بأنه تم شن حملة أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة داخل كردون المدينة والمتمثلة فى تنفيذ محطة طاقة شمسية مخالفة و 3 غرف استراحات بإجمالى مساحة1835 مترا، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وقسم شرطة سوهاج الجديدة وشرطة التعمير.

ووجه المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية لشن حملة إزالة المخالفات والإشغالات والمحال المخالفة واستيلاء على الردود الأمامى على الأرصفة بمناطق ) الحى الرابع سنتر على الدين - الحى 12 شارع المجاورة الخامسة - غرب سوميد المجاورتين الرابعة والسادسة (، وتم تنفيذ الإزالات وفق ضوابط حاسمة.

وأضاف "النجار" أنه بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة ومباحث التعمير لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، تم تنفيذ إزالة فورية لزيادة فى النسبة البنائية بغرف السطح للقطعة رقم 586 المجاورة الثالثة بالحى الرابع، وإزالة الإشغالات بسنتر على الدين بالحى الرابع المجاورة الأولى.

وأكد "النجار" عدم التهاون مع المتعدين بالبناء المخالف على الأراضي أو التعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات فى المهد وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم تنفيذًا للتكليفات بضرورة التعامل بصورة حاسمة جدًا مع التعديات على تلك المخالفات والبناء العشوائي بدون ترخيص، وفى حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن رقم 15100 على مدار 24 ساعة.

وصرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة بمنطقة البنفسج تم خلالها إزالة جميع التعديات والإشغالات من المولات التجارية بالمنطقة ليتم فتح الشوارع والأرصفة للمترددين على المكان، وذلك ضمن أعمال تطوير منطقة مركز خدمات البنفسج 2 بالتجمع الأول وتوفير أماكن انتظار سيارات بمراكز خدمات مناطق المدينة، وذلك لحل مشكلة انتظار السيارات والتكدسات المرورية.

وقاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، حملة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات وتصحيح أوضاع المخالفات تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع وسحب عدادات الكهرباء للمحال التي تعمل بدون ترخيص بعددٍ من القطع بالحي الخامس، وضبط مخزن مواد غذائيّة مخالف بالحي التاسع، وتم رفع جميع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأضاف المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم شن حملة مكبرة مشكلة من إدارات الجهاز وشرطة التعمير وبالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لبدرومات ووحدة سكنية مخالفة ومحل تجارى مخالف بالمناطق السكنية العاشرة والسكنية الحادية عشرة والسكنية الثانية عشرة لممارستهم أنشطة " دروس خصوصية - مخزن خردة - مطعم - بيع أنتريهات - بلايستيشن " بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز وبالمخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.

وأشار المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة - المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن لجنة الغلق الإدارى بالتعاون مع الإدارات المعنية وقسم شرطة التعمير بالمدينة، قامت بتنفيذ حملة مكبرة على البدرومات والمحال والوحدات السكنية المخالفة للنشاط بالحى السادس والرابع بمدينة دمياط الجديدة، حيث تم ضبط الإشغالات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة أماكن تجمع الباعة الجائلين للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.