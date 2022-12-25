نقابة الخدمات الإدارية تشيد بإطلاق المتحدة للخدمات الإعلامية قناة وثائقية

كتبت ـ مرام محمد

وجه هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية التهنئة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمناسبة تأسيس أول قناة وثائقية مصرية على النايل سات والتى سيبدأ بثها التجريبى فى يناير 2023 على أن تنطلق رسميًا فى مايو 2023،.. مشيرا إلى أن توقيت الإعلان عنها عبقرى ومهم.

وأكد حمدى عرابى نائب رئيس النقابة، أن فكرة طرح قناة وثائقية فى الأصل نقلة موضوعية على مستوى خريطة الإعلام وسيكون لها دور فى إعلاء قيم تاريخ مصر العظيم وتسجيل وتوثيق جميع الأحداث، وتحافظ على مساحات تراث العادات والتقاليد التى تعمل على وحدة وتماسك المجتمع، فيما أكد هشام عبد اللطيف الأمين العام للنقابة أن القناة شريان وطنى يبث تاريخ مصر العظيم على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتمثل رافدا تثقيفيا رفيع المستوى يعمل على التفاف جميع طوائف المجتمع حول وطنهم ولفظ كل ما هو فاسد.

وقال حسام حنفى أمين صندوق النقابة، إن القناة الجديدة بوابة لتثقيف المجتمع وفى القلب منه العمال والشباب، وهى أداة هامة لتوثيق الأحداث وتلاقى الأفكار البناءة فى الجمهورية الجديدة.

وأضاف مختار أبو الفتوح مسئول أمانة الاعلام بالنقابة، أن إطلاق قناة وثائقية تمثل خطوة هامة فى تاريخ السينما، لكونها تمثل بنيانا تثقيفيا يحافظ على تماسك المجتمع ومكوناته من أى غزو خارجى يحمل فى طياته مأرب "سامة".

يذكر أن تدشين القناة يأتى إيمانًا من الشركة المتحدة بأهمية الفيلم الوثائقى وصناعته فى أعقاب التجربة المميزة التى قدمتها وحدة الأفلام الوثائقية بالشركة على مدار الأعوام الأربعة الماضية..كما تم تعيين كل من الإعلامى " أحمد الدريني' رئيسًا لقطاع الإنتاج الوثائقى والإعلامى "شريف سعيد" رئيسًا للقناة الوثائقية.