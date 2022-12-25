اليوم السابع
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الأحد، 25 ديسمبر 2022 09:08 م
أكرم القصاص
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مياه الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

الأحد، 25 ديسمبر 2022 08:14 م
مياه الغربية: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية شفط مياه الأمطار
الغربية - فريق المحافظات

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قال الدكتور مهندس حمدى محمـد شـطـا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان له، أنه تم رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق علي مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أيه حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.
 
وأشار إلي أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءً عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة.
 
 كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة فى الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة.
 
وناشد رئيس الشركة  المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد علاوة و نهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الشكاوى الإتصال برقم الطوارئ 125 من أى خط أرضى أو عن طريق خدمة الواتساب 01200366333.
 
 

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