مصرع شخص صدمه قطار في العسيرات جنوب محافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهدت محطة سكك حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج، وفاة شخص يبلغ من العمر 45 سنة، عقب إصطدام إحدى القطارات به، عقب مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، والتي لإجراء شئونها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بمحطة سكك حديد العسيرات جنوب محافظة سوهاج ، يفيد بوفاة شخص إصطدم به قطار بدائرة مركز المنشاه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وخطار أهلية المتوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وفاة المدعو ر. ع . م 45 سنة، ويقيم دائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة عقب اصطدام إحدى القطارات به.

وبسؤال ناظر محطة سكة حديد العسيرات أفاد بأنه عقب مرور القطار من المزلقان القبلي بمحطة سكك حديد المنشاه دائرة المركز إصطدم بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور مما نتج عنه وفاته، تم نقل الجثة لمستشفى المركزى بالمنشاه لتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على الجثة.

تم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.

يذكر أن محطة سكك حديد المنشاه جنوب محافظة سوهاج، شهدت منذ أيام وفاة عامل يبلغ من العمر 21 سنة، عقب إصطدام إحدى القطارات به، عقب مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاه، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزى تحت تصرف النيابة العامة ، والتي صرحت بدفن الجثة.