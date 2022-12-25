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مرضى ينتظرون الموت.. مركز الغسيل الكلوى باليمن يعلن توقفه عن استقبال المرضى

الأحد، 25 ديسمبر 2022 12:00 ص
مرضى ينتظرون الموت.. مركز الغسيل الكلوى باليمن يعلن توقفه عن استقبال المرضى اليمن
كتب محمد جمال

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أعلن مركز الغسيل الكلوى التابع لمستشفى الصداقة بمدينة عدن، توقفه عن استقبال مرضى الفشل الكلوى، جاء ذلك بسبب نفاد المحاليل والمستلزمات الطبية اللازمة وعدم وجود ميزانية تشغيلية، وهو ما يحمل معه تداعيات خطيرة على حياة هؤلاء المرضى ويضاعف معاناتهم، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.
 
وأطلق مرضي الفشل الكلوى نداءات استغاثة طارئة، عقب توقف مستشفى الصداق ثاني أكبرَ مركز لتنقبة الدم في عدن والمناطق المحررة، عن استقبال مرضاه، مما يشكل خطرا كبيراً على حياة كثيرين منهم، ويفاقم معاناتهم.
 
يوضح رئيس قسم مركز الغسيل الكلوي بالمستشفى، جبين عبدالشكور: "أثناء الحرب هذا المركز الوحيد الذي كان يعمل من جميع النواحى، ولعلمكم أن المرضى يأتون إلينا من جميع الأماكن، لذلك آسفين؛ لأننا سنغلق المركز، لأنه لا توجد لدينا موازنة تشغيلية".
 
ويضيف عبدالشكور لـ"سكاى نيوزعربية": "لو وجدت الموازنة لكان العمل قد ترتب وحصل المرضى على حقهم في الغسل".
 

اليمن

عدن

الغسيل الكلوى

مستلزمات طبية

محاليل



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