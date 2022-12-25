محافظ بني سويف يناقش خطة تشغيل وخطوط سير سيارات الأجرة داخل مجمع المواقف

بنى سويف - هانى فتحى

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا لمناقشة خطة تشغيل وتوزيع سيارات الأجرة ، استعداد لتقديم خدمة بشكل متميز بعد الانتهاء من مشروع إنشاء مجمع مواقف أسفل محور عدلي منصور، الذى يتم إنشاؤه على مساحة 25 ألف متر بطاقة استيعابية تزيد عن 750 سيارة لتخفيف الضغط الحالي على المواقف القديمة ، خاصة موقف محى الدين.

واستعرض مدير المواقف تفاصيل الخدمة بالمواقف الحالية وحصر لعدد السيارات والمساحات المتاحة حالياً والتي ستتم توفيرها بعد إعادة هيكلة توزيع خطوط السير مشيراً إلى أنه تم وضع خطة ومقترحات من خلال الدراسة الميدانية للمواقف ، منوهاً أنه مع نقل خطوط المحافظات للمواقف الجديدة سيتم تخفيف الضغط على موقف محي الدين بشكل كبير ، ومستعرضاً خطة الإخلاء المقترحة.

وأوضح مدير مباحث المرور، أنه سيتم وضع تصور ومخطط عام لخط سير حركة السيارات الأجرة داخل مدينة بني سويف ودخولها وخروجها إلى ومن المدينة على أن يتم مراعاة الوضع الحالي والوضع المستقبلي لخط السير المقترح بشكل يضمن السيولة المرورية بشكل دائم.

وجه المحافظ المكتب الفني بالتنسيق مع المواقف والمرور بمراجعة خطة التشغيل وتسكين وتوزيع خطوط سير سيارات الأجرة المقترحة، وتقييمها في الوقت الحالي والمستقبل البعيد للتأكد من فعاليتها في تقديم خدمة جيدة للمواطنين وضمان الانسياب المرورى المستمر.

كما وجه المحافظ مدير المواقف بالتنسيق مع المكتب الفني لوضع تصور متكامل لاستثمار المساحات المتوافرة بعد إعادة توزيع السيارات، بما يؤدى لخدمة متميزة ويدر دخلاً يمكن استغلاله في التطوير المستمر لمنظومة المواقف على مستوى المحافظة ، خاصة مع البدء في تشغيل خدمة النقل الجماعي.