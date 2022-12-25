محافظ الإسكندرية يتفقد أماكن تمركز السيارات ويشدد على سرعة تصريف مياه الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية على أماكن تمركز سيارات الصرف الصحى، لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية يرافقه اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التى تشهدها المحافظة منذ الصباح الباكر.

وشدد على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أى حالات طارئة والتعامل الفورى مع أى آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وأوضح المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحى الإسكندرية أن استمرار مياه الأمطار التى وصلت لسيول ببعض المناطق وزادت عن الطاقة الاستيعابية لمنظومة تسببت ببعض التجمعات والتى تقوم معدات وسيارات الشركة بالتعامل معها.

وأكد على أن معدات وسيارات وفرق الطوارئ منتشرة بمختلف مناطق المحافظة، وسنصل إليكم فى أقرب وقت، وشدد نافع على أن الأولوية الآن لرفع تجمعات المياه أمام المستشفيات والمدراس، حيث تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات وفرق الطوارئ بدءاً من يوم الثلاثاء للتعامل مع المنخفض الجوى الذى تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً توقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتى استقرار الحالة الجوية.

وناشدت المواطنين الإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رسائل صفحة الشركة على موقع الفيس بوك.

وشهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك فى إطار ما تتعرض له الإسكندرية من منخفض جوى سطحى يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، حيث شهدت محافظة الاسكندرية بدءا من الساعات الاولى من اليوم أمطارا رعدية غزيرة بعض مناطق الإسكندرية.

وتتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام ومنذ يوم الأربعاء الماضى، لمنخفض جوى سطحى يمر على البحر المتوسط ويؤثر على طقس الإسكندرية، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السئ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة، امطارا خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة على فترات متقطعة زادت شدتها على مناطق غرب الاسكندرية، وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوى سطحى يمر على البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية فإن موجة الطقس السيئ سوف تنكسر يوم الثلاثاء القادم، حيث تتوقف الأمطار، وتعاود درجات الحرارة إلى الارتفاع الطفيف.