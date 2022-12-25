محافظ الأقصر يتابع العمل بمطحن لإنتاج الدقيق المدعم وصرفه للمخابز

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة داخل مطحن الإتحاد لإنتاج الدقيق المدعم بالأقصر ومقره بالقرب من منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر، لمتابعة سير العمل به والتأكد من جودة الدقيق المنتج، برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل مديرية تموين الأقصر، والمهندس ياسر فوزي مدير عام بالمطحن، ومحمد سلام أخصائي إنتاج بالمطحن.

وتابع محافظ الأقصر، خلال تفقده المطحن، أعمال طحن الأقماح وإنتاج الدقيق، واطمأن من العمال على توافر الأرصدة من القمح والدقيق بشكل يومي، وتوافر الخبز المدعم بالمحافظة بشكل يومي موجهاً بالمتابعة اليومية والمستمرة لسير العمل بالمطحن وعمليات صرف الدقيق اليومية للمخابز ومستودعات الدقيق وكذلك ما يتم صرفه من دقيق بلدي مدعم بموجب البطاقات التموينية.

فيما أكد المهندس ياسر فوزي مدير عام بالمطحن، أن الطاقة الإنتاجية لمطحن الإتحاد تبلغ نحو 150 طن دقيق يومياً، مشيراً إلي أن المطحن يقوم بالتوريد لعدد 153 مخبز في مدينة الأقصر يومياً، بالإضافة إلي مستودعات الدقيق بمدن الزينية والبياضية والطود والقرنة.

فيما قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة علي عدد من الأسواق لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار، حيث وجه بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو إحتكار السلع الأساسية والغش التجارى، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ووزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء هشام أمنة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصيلحي.

وأكد المحافظ خلال الجولة، على أهمية التنسيق والتعاون مع رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية والتموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وغيرها، وذلك بهدف التأكد من جودة وسلامة المواد والسلع المعروضة وضمان وصول الدعم لمستحقيه.



متابعة العمل فى مطحن الإتحاد لإنتاج الدقيق المدعم لمتابعة صرفه للمخابز



محافظ الأقصر يتابع العمل فى مطحن الإتحاد لإنتاج الدقيق