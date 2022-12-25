كيف تعالج ارتفاع ضغط الدم فورًا فى المنزل بدون أدوية

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تصيب شرايين الجسم، يُعرف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم في غاية الخطورة إذا لم يتم التحكم فيه جيدًا في الوقت المناسب.

ارتفاع ضغط الدم هو أحد أكبر عوامل الإصابة بمرض القلب، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن قوة ضغط الدم على جدران الشرايين تكون عالية جدًا باستمرار، يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم.

وفقا لموقع "webmd"، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى الإعاقة أو سوء نوعية الحياة أو حتى الموت نوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

ما الضرر الذي يسببه ارتفاع ضغط الدم؟

وفقًا لمايو كلينك، يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط في أضرار جسيمة للشرايين، تظل شرايين القلب السليمة والمرنة قوية ومرنة. البطانة الداخلية ناعمة بحيث يتدفق الدم بحرية ، ويزود الأعضاء والأنسجة الحيوية بالمغذيات والأكسجين، ومع ذلك ، مع ارتفاع ضغط الدم ، يتسبب ارتفاع ضغط الدم في تلف الشرايين وتضييقها وتلف كامل لخلايا البطانة الداخلية للشرايين.

أيضًا، يؤدي الضغط المستمر للدم الذي يتحرك عبر الشريان الضعيف إلى تضخم جزء من جداره وتشكيل انتفاخ، يُعرف أيضًا باسم تمدد الأوعية الدموية. يمكن أن يكون شديد الخطورة ويهدد الحياة، ويسبب نزيفًا داخليًا.

القلب

القلب هو أحد الأعضاء الأكثر أهمية وحساسية، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن ، فإن شرايينك تعاني من مشكلة في إمداد الدم مما يؤدي إلى الألم أو الذبحة الصدرية ، أو عدم انتظام ضربات القلب ، أو حتى النوبة القلبية.

كما يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا في حدوث ضغط كبير على عضلة القلب، مما يؤدي إلى إضعافها، وفي النهاية يؤدي إلى نوبة قلبية.

المخ

إذا كان القلب لا يعمل بشكل صحيح، فإنه يؤثر على الدماغ بشكل كبير، بسبب ارتفاع ضغط الدم، قد تكون مصابًا بسكتة دماغية صغيرة، وهي عبارة عن انقطاع قصير ومؤقت لتزويد الدماغ بالدم، أيضًا، قد تحدث سكتة دماغية كاملة عندما لا يحصل جزء من الدماغ على ما يكفي من الأكسجين والمواد المغذية ، مما يؤدي إلى موت خلايا الدماغ.

كيف تخفض ضغط الدم فورًا؟

جرب هذه الخطوات السهلة في المنزل لمحاولة خفض ضغط الدم على الفور بدون دواء:

خذ نفسا عميقا واسترخ:

الإجهاد يؤدي إلى القلق مما يرفع ضغط الدم، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي التهدئة إلى تقليله بشكل ملحوظ، تعلم تمارين التنفس التي تعمل على إبطاء معدل ضربات القلب وتعزز الاسترخاء.

يعتبر شرب الماء كالجفاف أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.

حاول الخروج في نزهة قصيرة أو القيام ببعض النشاط البدني للمساعدة في خفض ضغط الدم.

فقط ضع بعض الشوكولاتة الداكنة في فمك. يحتوي على مركبات الفلافونويد، والتي ثبت أنها تخفض ضغط الدم.

خذ حمامًا بالماء البارد على الفور لأنه قد يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

توقف عن التدخين والشرب بأثر فوري.

ما هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟

بعض علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم هي: