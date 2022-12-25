اليوم السابع
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كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة تنطلق عكس الاتجاه فى شارع رمسيس

الأحد، 25 ديسمبر 2022 06:22 م
كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة تنطلق عكس الاتجاه فى شارع رمسيس المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان (بلطجة وإغلاق للطريق شخص يقود سيارته للخلف بشارع رمسيس، وسط عشرات الموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر).
 
 
 
بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر).
 
 
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعلل قيامه بذلك لزفاف أحد أصدقائه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

أمن القاهرة

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

شارع رمسيس



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