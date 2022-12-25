فوضى وإجلاء بمزلقة طوارئ طائرة بسبب لاب توب.. اعرف التفاصيل

كتبت شيماء عبد المنعم

أخلى عمال الطوارئ رحلة تابعة لخطوط "جيت بلو" الجوية، فى مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك الأمريكية، نتيجة انبعاث دخان من جهاز حاسوب محمول "لاب توب" على متن الطائرة، وأبلغ طاقم الرحلة 662 التابعة لخطوط "جيت بلو"، عن الدخان المنبعث من "اللابتوب" فى المقصورة، بعد هبوط الطائرة القادمة من بربادوس حوالي الساعة 8 مساء الأربعاء، وفقا لقناة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية.



ذعر في الطائرة

ذعر وسط 167 شخصا على متن الطائرة

وكان هناك 167 شخصا على متن الطائرة، وتم إجلاؤهم باستخدام مزلقة الطوارئ في مطار "جون إف كينيدي"، وأوضح مسؤولون أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، حسب ما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".

مشاجرة على متن طائرة بأمريكا.. والراكبة تدفع المضيفة إلى المستشفى

وعلى جانب آخر كانت إحدى ركاب رحلات الطيران قد غضبت بعد أن صرخت بأن طفلها بحاجة إلى التقيؤ، مما أدى إلى مشادة وصلت للتشابك بالأيدي مع المضيفات، وحسب ما نشر موقع ديلي ميل بدأ الحادث على متن رحلة من سان فرانسيسكو إلى شيكاغو بعد أن وقفت المرأة أثناء بدء هبوط الطائرة، وصرخت أن طفلها بحاجة إلى التقيؤ ثم أخبرتها المضيفات أن تجلس.

مشادة بين راكبة ومضيفة

ودفعت المرأة مضيفة طيران، مما تسبب في ذهابها إلى مستشفى فى شيكاغو كما تم نقل امرأة أخرى وطفل يبلغ من العمر 3 سنوات إلى المستشفيات للمراقبة.